Le Boulocho, moyen contraceptif masculin

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 824 Karma: 519



@CrazyCow a écrit:

À choisir, je serais quand même plus rassuré avec les préservatifs (autant sur la fiabilité que la santé à long terme).



J'ai du mal à saisir le terme "se réapproprier". Ça veut dire qu'il se l'était approprié mais qu'il l'avait perdu ensuite ?



Les capotes c'est pratique mais ça change quand même les sensations. Comme indiqué dans la vidéo, la fiabilité peut être testé facilement avec des spermogrammes. Coté santé c'est sûrement moins dangereux que les hormones de synthèse.



"Se réapproprié" parce que c'est en général des hommes qui ont utilisé le préservatif puis qui ont délégué la contraception à leur partenaire du fait de la stabilité du couple.

L'effet combinatoire, contraception et protection contre les MST, des préservatifs font qu'ils sont facilement utilisés en relations non durables puis abandonnés quand les risques de MST sont considérés négligeables, la femme prenant alors en charge la contraception.



Pour info en passant, pour une vasectomie il y a un délai légal de 4 mois de réflexion entre le premier rendez-vous avec un urologue et l'acte chirurgical du fait que c'est considéré comme une stérilisation définitive.



EDIT :

Citation :

@poiuytreza525 a écrit:

C'est dégueulasse.

Plus que de se faire mettre un bout de métal dans l'utérus ? Et avoir droit à chaque rdv gyneco à une échographie intra-vaginale ?

Parles en donc à ta copine… Citation :Les capotes c'est pratique mais ça change quand même les sensations. Comme indiqué dans la vidéo, la fiabilité peut être testé facilement avec des spermogrammes. Coté santé c'est sûrement moins dangereux que les hormones de synthèse."Se réapproprié" parce que c'est en général des hommes qui ont utilisé le préservatif puis qui ont délégué la contraception à leur partenaire du fait de la stabilité du couple.L'effet combinatoire, contraception et protection contre les MST, des préservatifs font qu'ils sont facilement utilisés en relations non durables puis abandonnés quand les risques de MST sont considérés négligeables, la femme prenant alors en charge la contraception.Pour info en passant, pour une vasectomie il y a un délai légal de 4 mois de réflexion entre le premier rendez-vous avec un urologue et l'acte chirurgical du fait que c'est considéré comme une stérilisation définitive.EDIT :Citation :Plus que de se faire mettre un bout de métal dans l'utérus ? Et avoir droit à chaque rdv gyneco à une échographie intra-vaginale ?Parles en donc à ta copine…

Contribution le : 05/06 22:37:14