The Emotion of Life - La beauté du cinéma en 250 scènes

Bonsoir à tous et toutes, il y a quelques jours je suis tombé par hasard sur le titre "Opus" de Eric Prydz et j'en suis tombé fou. J'avais la sensation que cette musique décrivait à merveille la vitesse du temps qui passe et les émotions de la vie en général.

J'ai donc fait cette petite vidéo qui tente, à travers environ 250 scènes de films, de retracer l'éventail des étapes (de la jeunesse à la vieillesse, de la naissance à la mort) et émotions (de la joie à la tristesse, de l'amour à la haine) de toute une vie.



En espérant que ça vous plaira, sinon ce n'est pas grave.



Bon week-end !







The Emotion of life - Opus by Eric Prydz

