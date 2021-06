Encore un accident de four, mesdames faites attention!

Je m'installe Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 463 Karma: 230



@Mr-poulet-du-33 a écrit:

@Loom- @CrazyCow @dioux



J'aurai pu dire que c'est parce que vous être trop jeunes mais vu vos dates d'inscription sur Koreus alors c'est que vous êtes trop vieux désolé...



@Cyril-Fiesta Mais la palme te reviens de droit, et c'est incontestable, encore merci captain obvious !



C'est tellement évident pour moi que j'ai l'impression que vous trollez...

Mais au cas où je vous donne la réf "Stepbro I'm Stuck!"



à la différence que la ref avait le mérite d'être original et bien joué

là ce n'est ni original (au moins 10eme vidéo que je vois depuis la première), ni bien joué, ni marrant ...

Quel est l'intérêt de reprendre un sketch, de le copier et de le jouer moins bien ? Ils pourraient plutôt l'améliorer ou apporter quelque chose en plus (une chute différente, un élément nouveau, ...)



edit : après si tu aimes voir en boucle le même sketch, Citation :à la différence que la ref avait le mérite d'être original et bien jouélà ce n'est ni original (au moins 10eme vidéo que je vois depuis la première), ni bien joué, ni marrant ...Quel est l'intérêt de reprendre un sketch, de le copier et de le jouer moins bien ? Ils pourraient plutôt l'améliorer ou apporter quelque chose en plus (une chute différente, un élément nouveau, ...)edit : après si tu aimes voir en boucle le même sketch, https://www.youtube.com/watch?v=I4SdcWivmtc fait toi plaisir, t'en a à la pelle, et certaines sont bien jouées

