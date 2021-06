Rénovation d’une vielle usine abandonnée, 2 ans de travaux en 1 vidéo.

Je m'installe Inscrit: 16/12/2008 10:44 Post(s): 193



@sdfsdf a écrit:

ouaip enfin tu vas sur insta, et tu vois, des gens pétés de fric ! trop facile le projet ! pas de mérite ! vendus !

Etre "pété de fric" sur instagram, c'est pas toujours être pété de fric en vrai. Beaucoup de ces pseudos influenceurs affichent sur ces réseaux un niveau de vie qui n'est pas réellement le leur



Quand on est vraiment pété de fric, on ne choisit pas de vivre dans un quartier défraichi (pour rester poli) de Tourcoing - sans chercher à offenser qui que ce soit, mais c'est bien la réalité.



Citation :

@nobrain a écrit:

clairement, entre l'achat et les travaux (et pour le peu que j'y connais, ils n'ont pas vraiment regarde a la dépense sur les matériaux), donc ouais on parle d'un projet a 7 chiffres.

Ils ont acheté l'ensemble immobilier de quasi 1000m2 de planchers à 110000 euros. A Tourcoing. Ce n'est pas rien mais c'est vraiment une paille pour de l'immobilier en zone urbaine.



Et pour le reste, rien de fou dans les matériaux, les techniques ou les choix d'aménagement. C'est du standard, même pas haut de gamme. Plus consciencieux que la plupart des autoconstructeurs/rénovateurs qui visent l'économie partout mais rien de dingue là encore.



Dans les travaux de réno lourde on paye beaucoup plus le travail que les matériaux. S'ils font presque tout par eux même, c'est beaucoup de temps et d'énergie investis mais pas tant d'argent que ça. Clairement parler d'un projet à 7 chiffres (plus d'un million donc) c'est complètement délirant. Même si ils ont payé de leur poche tous les matériaux il y en a (en l'état) pour max 200k. Selon les finitions ça peut ensuite décoller mais vu qu'ils veulent en faire un studio de tournage donc laissé brut...



S'ils avaient tout fait faire ils en auraient eu pour très cher mais en le faisant eux même ça reste assez limité. Cela étant, est-ce que c'est un projet viable économiquement? Est-ce que le bien fini vu son style et son emplacement vaut plus que l'argent mis dedans, c'est pas évident.



