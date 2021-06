Qu'est ce qu'un film de science fiction pour vous ?

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9766 Karma: 8889

Très vaste sujet. En réalité, la SF est un genre tellement polymorphe qu'il est très difficile de le définir. Pas mal de spécialistes du genre s'accordent là-dessus (consulter par ex les idées de Roger Bozetto, Jacques Goimard, Gérard Klein, Demetre Ioakimidis, Ray Bradbury, Isaac Asimov, et bien d'autres).



Première chose très importante à comprendre : la SF n'existe pas en tant que genre "unique" ou "pur". Elle est forcément le fruit d'une hybridation, ou alors elle est forcément définie à travers des sous-genres qui peuvent différer énormément les uns des autres.



Si on devait donner la caractéristique fondamentale de la SF, il faudrait partir du postulat suivant : la SF est fondée sur la science, donc sur des éléments qui se veulent théoriquement rationnels et factuels.



Une fois qu'on a dit ça, on peut d'emblée tirer une conclusion théorique logique : la SF et le fantastique s'opposent strictement.



Pour rappel :

Fantastique : irruption du surnaturel dans un cadre réaliste (et si besoin, surnaturel = qui dépasse la nature = inexplicable par la rationnalité).



Donc, en théorie, un même élément ne peut pas être à la fois fantastique et scientifique. Soit il est fantastique, et dans ce cas-là aucune explication rationnelle et scientifique ne peut le définir, soit il est scientifiquement définissable, et dans ce cas il perd sa caractéristique surnaturelle puisqu'il entre dans le champ de ce qui est rationalisable.



Voilà pour la base théorique.



Une fois qu'on a dit ça, on peut malgré tout constater qu'il existe des hybridations SF-Fantastique. Par exemple, on peut très bien avoir :

- un récit qui commence par un postulat fantastique, et qui finit par être SF parce qu'on nous donne une explication rationnelle et scientifique (ex : la série Dark ; la nouvelle "Usher II" du livre Chroniques martiennes de Ray Bradbury)

- un récit qui commence par un postulat scientifique, mais qui part dans le surnaturel pour diverses raisons (ex : le film Interstellar)

- un récit qui mélange les deux sans nécessairement rationnaliser tous les éléments fantastiques (ex : la nouvelle "Rencontre nocturne" du livre Chroniques martiennes de Ray Bradbury)





Ah oui et j'en profite pour préciser qu'il n'y a pas que le cinéma pour la SF, il y a aussi et surtout la littérature. Si tu es fan de SF, je te conseille vivement de lire des bouquins, c'est un univers fascinant et très très riche, plus encore que le cinéma. Si tu n'as pas trop le temps de lire ou si tu es un lecteur très occasionnel, il existe des romans courts ou même des recueils de nouvelles.





Sinon, pour tes exemples :

Star Wars => avant tout de la SF, même si la Force demeure une manifestation incomprise et qu'elle se rapporte donc au fantastique. Pourquoi de la SF ? Parce que à part cette notion incertaine de la force, tout ce qui constitue l'univers de Star Wars est fondé sur des éléments rationnels et scientifiques.



Matrix => avant tout SF, même pour les 2 et 3. Le seul élément fantastique, c'est effectivement l'incertitude dans laquelle nous plonge la scène où Néo arrête les pieuvres alors qu'il est censé être dans le monde réel. Mais cette scène peut avoir d'autres interprétations rationnelles, donc c'est plutôt un "trou" laissé à la libre appréciation du spectateur.



Pour les récits de super-héros, il en existe tellement, et tellement de versions adaptées, réadaptées et réécrites, que c'est quasi impossible à unifier dans un genre unique. Certains pouvoirs sont expliqués de manière rationnelle voire purement scientifique, d'autres non. Donc il faut voir au cas par cas pour cet univers-là, qui est vraiment très spécifique (et très riche aussi).



Interstellar => essentiellement SF, sauf que... ben sans vouloir spoiler, ce qui arrive ensuite au personnage de McConaughey verse clairement dans le surnaturel.



Inception, Retour vers le futur, Jurassik park, bienvenue a gattaca, equilibrium, l'armée des 12 singes => Yep, là on est dans de la SF.

