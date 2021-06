Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70551 Karma: 32915 Collision de deux jet-skis sur un lac d'Ottawa au Canada





Une collision spectaculaire entre deux jet-skis filmée au Canada

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:53

Variel Re: Collision de deux Jet-skis (Ottawa)

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14077 Karma: 5088 4 fois de suite, et il ne connaît toujours pas les règles de barre ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:03