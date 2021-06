Si vous deviez vous battre, lequel de vous deux gagnerait ?

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12614 Karma: 6250

Un interviewer demande à deux youtubers anglais (du groupe Sidemen) qui gagnerait s'ils devaient se battre, et de l'expliquer en un seul mot.

Le premier répond que c'est lui qui gagnerait, grâce à sa puissance. Le second répond que c'est lui qui gagnerait, grâce à son cerveau.

Pendant que le premier se moque de cette réponse qu'il considère absurde, le second en fait la démonstration en quelques secondes.





