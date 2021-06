Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4682 Karma: 12515

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne un clavier usb?



How does a USB keyboard work?



C'est très long mais intéressant. Et info pour les gamers, un clavier PS/2 est ~20 fois plus rapide qu'un clavier usb bon marché (clavier usb haut de gamme il n'y a pas de différence). Donc ça vaut la peine d'investir dans un bon clavier usb si vous jouez.

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:14