Faceplant avec un enfant dans les bras

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 711 Karma: 885



En ralentissant la vidéo on peut voir que le papa a un sacré réflexe et qu'il évite d'écraser de tout son corps la petite fille

c'est pas malin, le corps de l'enfant aurait amorti sa chute et il aurait évité de se blesser le bras Citation :c'est pas malin, le corps de l'enfant aurait amorti sa chute et il aurait évité de se blesser le bras

