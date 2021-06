Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Freestyle de rap avec des inconnus 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 711 Karma: 885

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:09

poiuytreza525 Re: Freestyle de rap avec des inconnus 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 3097 Karma: 874



Au passage ils mettent encore mieux leurs masques que nous.



Marrant mais je suis un peu déçu, je m'attendais à voir les inconnus tenter un Freestyle.Au passage ils mettent encore mieux leurs masques que nous.

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:26

logomoca Re: Freestyle de rap avec des inconnus 0 #3

Je suis accro Inscrit: 16/09/2006 10:20 Post(s): 1045 Karma: 1003 @Olyer Copain, c'est pas pour te décevoir mais c'est à 99% les paroles originales de Notorious Big (Juicy), c'est très très loin d'être un "Freestyle"

Contribution le : Aujourd'hui 21:35:05

Olyer Re: Freestyle de rap avec des inconnus 0 #4

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 711 Karma: 885 logomoca



Ah ouaih? Ah bah merci pour l'info, je vais écouter ça alors Ah ouaih?Ah bah merci pour l'info, je vais écouter ça alors

Contribution le : Aujourd'hui 21:59:35