mawt1 Francis Lananne frappe un caméraman 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6094 Karma: 1558



Francis Lananne a supposément frappé le cameraman du Quotidien (supposément car c'est en litige on ne voit pas trop ce qui se passe)



https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/francis-lalanne-prend-violemment-a-partie-deux-journalistes-de-quotidien-32905759.html?fbclid=IwAR3em9yGhenebp9uKLalL9zvs9aZ-6rYv0iyXXbXurHk--QLgy1T24sxXI4 J'arrive pas à intégrer

Contribution le : Hier 22:54:06

Contribution le : Hier 22:54:06

LeFreund Re: Francis Lananne frappe un caméraman 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4690 Karma: 12527 Mouais... je sais pas quoi penser. On ne le voit pas frapper sur les images, la caméra filmant dans l'autre sens.

Contribution le : Hier 23:23:51

pseudobad Re: Francis Lananne frappe un caméraman 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 24/05/2018 11:43 Post(s): 77 Karma: 51 Lalanne est complètement cramé du ciboulot, quel est l’intérêt d'aller interviewer un mec comme ça?

Est ce que ces gens représentent un part non négligeable de notre société?

Contribution le : Hier 23:46:44