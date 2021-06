La première Delorean de drift de l'histoire

Je viens d'arriver Inscrit: 10/08/2016 22:42 Post(s): 5





Je suis artiste et depuis tout petit je baigne dans l'univers automobile (papa garagiste) et suis passionné de drift.

Cette année le pilote de drift Alexandre Claudin, que vous avez peut être déjà vu dans l'émission Netflix HYPERDRIVE, m'a contacté pour me proposer une carte blanche artistique pour la déco de son nouveau projet, une DMC Delorean unique au monde, entièrement préparée pour la compétition avec un kit fait sur mesure et un moteur de Corvette.



La révélation de la déco s'est faite aujourd'hui via cette vidéo :





The Delorean v8 front engine of Alexandre Claudin



Et en bonus quelques photos en exclu pour Koreus (site qui m'a par le passé bcp aidé en partageant mes vidéos <3)





Bonjour à tous je m'appelle Lighton,Je suis artiste et depuis tout petit je baigne dans l'univers automobile (papa garagiste) et suis passionné de drift.Cette année le pilote de drift Alexandre Claudin, que vous avez peut être déjà vu dans l'émission Netflix HYPERDRIVE, m'a contacté pour me proposer une carte blanche artistique pour la déco de son nouveau projet, une DMC Delorean unique au monde, entièrement préparée pour la compétition avec un kit fait sur mesure et un moteur de Corvette.La révélation de la déco s'est faite aujourd'hui via cette vidéo :The Delorean v8 front engine of Alexandre ClaudinEt en bonus quelques photos en exclu pour Koreus (site qui m'a par le passé bcp aidé en partageant mes vidéos <3)

Contribution le : Hier 23:26:50