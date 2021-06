Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Parodie du film "Point Break" 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4690 Karma: 12527



Point de risque



(si vous avez pas vu le film, c'est pas drôle) Parodie du film "Point Break" (wikipedia) par l'équipe de 52 minutes à la sauce corona :Point de risque(si vous avez pas vu le film, c'est pas drôle)

Contribution le : Hier 23:38:26