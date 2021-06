Course poursuite bmw i8 en Angleterre

Je viens d'arriver Inscrit: 09/02/2018 20:05 Post(s): 57 Karma: 129

Une bmw i8 roule sur la bande d'arrêt d'urgence et est prise en chasse par la police. Le fuyard monte vainement à plus de 140km/h en ville pour fuir avant d'abandonner. La police a retrouvé plus de 500 000 pounds (580k €) de cocaïne dans un sac jeté.



Je trouve le ton très calme du policier pendant la poursuite amusant. Le fameux flegme britannique ?





#FAIL. Drug dealers unwittingly undertake police car - and get caught with £500k of cocaine

Contribution le : Aujourd'hui 06:56:40