Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une famille d’oies entre dans une librairie 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44235 Karma: 20838 Une famille d’oies déambule dans les allées d'une librairie à Deerfield, dans l'Illinois.





Geese Shopping At Barnes & Noble In Deerfield

Contribution le : Aujourd'hui 08:08:30

gazeleau Re: Une famille d’oies entre dans une librairie 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3931 Karma: 3089 Ils ont quel âge ? Les parents qui forcent leurs enfants à devenir des génies, ça me débecte.

Contribution le : Aujourd'hui 08:36:36