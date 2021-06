Index des forums Koreus.com La chambre des Liens a tube story | animation stop motion Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



alex128 a tube story | animation stop motion 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 05/09/2010 17:01 Post(s): 2



Je me présente, Alexis, basé à Strasbourg

Depuis tout petit je dessine et je fait des petits films, principalement en stop motion. J'ai découvert Koreus grâce à mon frère quand j'avais une douzaine d'année (ça date !). J'ai de suite adoré le site car j'y trouvais les meilleures vidéos d'animation du web ! J'ai toujours rêvé qu'une de mes vidéos soit postée sur le site ^^ alors je tente maintenant que j'ai un projet concrétisé !

En Novembre 2020 j'ai commencé à travailler sur un petit film en stop motion (il fallait bien s'occuper pendant le confinement) et aujourd'hui après des mois de travail sur ce projet, je suis fier de vous présenter mon film sobrement intitulé "a tube story". Je vous le partage ici en espérant que son aspect comique n'entachera en rien sa portée philosophique Tous vos retours sont le bienvenus.

[pensez à activer les SOUS-TITRES FRANÇAIS dans les options]





a tube story | stop motion animation Bonjour à toutes et à tous,Je me présente, Alexis, basé à StrasbourgDepuis tout petit je dessine et je fait des petits films, principalement en stop motion. J'ai découvert Koreus grâce à mon frère quand j'avais une douzaine d'année (ça date !). J'ai de suite adoré le site car j'y trouvais les meilleures vidéos d'animation du web ! J'ai toujours rêvé qu'une de mes vidéos soit postée sur le site ^^ alors je tente maintenant que j'ai un projet concrétisé !En Novembre 2020 j'ai commencé à travailler sur un petit film en stop motion (il fallait bien s'occuper pendant le confinement) et aujourd'hui après des mois de travail sur ce projet, je suis fier de vous présenter mon film sobrement intitulé "a tube story". Je vous le partage ici en espérant que son aspect comique n'entachera en rien sa portée philosophiqueTous vos retours sont le bienvenus.a tube story | stop motion animation

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:46



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo