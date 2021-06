Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un homme se fait renverser sur un passage piéton 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12617 Karma: 6252 On parle souvent des cyclistes qui grillent des feux, mais il y a bien pire qu'eux parmi les usagers de la route. Celui-ci par exemple commet un excès de vitesse en ville et renverse un homme qui traverse sur un passage piéton. Un comportement inacceptable.







Contribution le : Aujourd'hui 10:56:03