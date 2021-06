Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un éléphant charge un pick-up

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44237 Karma: 20840 Un éléphant charge frontalement le pick-up d'un livreur de gaz dans la réserve naturelle privée de Klaserie, en Afrique du Sud.



Aujourd'hui 18:12:13

Jebia Re: Un éléphant charge un pick-up

Je suis accro Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 578 Karma: 295 Pas de pot, ça a failli passer tranquillou.

Aujourd'hui 18:22:09