Faire du feu noir

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4221 Karma: 3760

@Krogoth non non, il l'explique bien dans la vidéo, le fait d'éclairer avec une lampe au sodium est important car elle émet une lumière monochromatique (une seule longueur d'onde) qui est en fait absorbée par la flamme de Chlorure de sodium. Et vu que la flamme absorbe plus de lumière qu'elle n'en émet, et bien elle apparait noire.

Donc ce n'est pas la fumée qu'on voit mais bien la flamme (d'autant qu'une flamme d'alcool et chlorure de sodium ne produit pas de fumée)

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:12