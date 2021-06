Saut d'une grande hauteur + tester un décapsuleur chien + Hallucinati

Options du sujet Imprimer le sujet

En voyant un décapsuleur décoratif représentant le derrière d'un chien, un homme compte essayer avec le sien

Selon ce qu'on lit, on peut entendre toutes les phrases qui sont écrites, reste à savoir laquelle est la bonne

Aujourd'hui 12:05:57