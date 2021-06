Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Sauvetage d'un chien contre les dents d'un aligator 1 #1

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 404 Karma: 268 Même si c'est un bébé aligator il faut du courage pour plonger dans une eau infestée de ces bestioles :



Un retraité sauve son chiot des mâchoires d'un alligator en Floride

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:16