LeFreund L'effet d'une balle de fusil à pompe sur une bouteille d'eau vu par une caméra thermique 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4697 Karma: 12546 L'effet d'une balle de fusil à pompe sur une bouteille d'eau vu par une caméra thermique :



FLIR High Speed Thermal: Shotgun Slug vs Water Bottle



invoque @mikelemerle

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:32