À 94 ans, il joue la « Sonate au Clair de lune » en cadeau d'anniversaire pour sa fille

Une grâce toujours intacte, malgré les années. A 94 ans, le compositeur américain Philip Springer a livré une impressionnante interprétation de la Sonate pour piano nº 14 de Beethoven, dite « Sonate au Clair de lune » (le 1er mouvement ici). Une performance filmée par sa fille Tamar, en l’honneur de laquelle il jouait pour son anniversaire.

Philip Springer a derrière lui une longue carrière dans la composition musicale. Il est notamment l’auteur de « Santa Baby », une chanson de Noël que se sont notamment appropriée Madonna, Kylie Minogue ou encore Robbie Williams. Il a également travaillé pour Frank Sinatra et Elvis Presley, entre autres chanteurs célèbres.

