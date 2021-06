Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un wingsuiteur se prend un carton jaune 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44257 Karma: 20846 En Pologne, un wingsuiteur se prend un carton jaune par l'arbitre d'un match de football après avoir atterri avec son parachute sur le terrain en plein match.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:54:34

Mitri Re: Un wingsuiteur se prend un carton jaune 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9488 Karma: 763

Je pensais qu'il y avait une astuce dans le titre, je m'attendais a le voir pendre un carton publicitaire jaune dans la tronche



J'y pense, il a pris qu'un carton, il est donc pas exclu du match et il est en vert, faut continuer à jouer Amusant, mais je suis déçuJe pensais qu'il y avait une astuce dans le titre, je m'attendais a le voir pendre un carton publicitaire jaune dans la troncheJ'y pense, il a pris qu'un carton, il est donc pas exclu du match et il est en vert, faut continuer à jouer

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:27