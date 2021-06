Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un bateau poursuivit par un hippopotame 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15365 Karma: 12683

Terrifying moment a huge hippo CHASES a speedboat

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:06

Skwatek Re: Un bateau poursuivit par un hippopotame 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44263 Karma: 20848 J'imagine un remake du film "Les Dents de la mer" avec un hippopotame. Spielberg, si tu nous lis.

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:38