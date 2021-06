Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Des kayakistes sauvent un bébé orignal

Webhamster Des kayakistes sauvent un bébé orignal tombé dans une rivière

Kayakers Rescue Distressed Moose Calf From Glacial River || ViralHog





Kayakers Rescue Distressed Moose Calf From Glacial River || ViralHog

Aujourd'hui 08:27:23

Turbigo Re: Des kayakistes sauvent un bébé orignal

J'espère surtout qu'il voulait aller de ce côté de la rivière !

Aujourd'hui 09:26:12