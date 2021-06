Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70577 Karma: 32930 Traversée de canards à Ba Ria, Vung vTau, Vietnam





Traffic Stopped by Gigantic Paddle of Ducks || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:37

alfosynchro Re: Traversée de canards 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8918 Karma: 3953 Bande de canards !

Contribution le : Aujourd'hui 10:29:25

FMJ65 Re: Traversée de canards 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12147 Karma: 3719 La grippe aviaire a encore de beaux jours devant elle .........

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:50