Elle dédémontre les effets du vaccin devant le congrès.

En plus, j'ai du coup la 5G, mais impossible de trouver comment faire le partage de connexion...





Il faut télécharger l'appli "Ma 5G" sur ton téléphone. Ensuite tu lances la détection des antennes à proximités, et pour te trouver dans la liste il faut que tu cherches le code correspondant aux 3 premières lettres de ton nom, suivies de ta date de naissance et de ta date de vaccination, tout attaché.



Quand tu t'es trouvé tu cliques sur "associer", le mot de passe par défaut c'est ton numéro de sécurité sociale, et une fois que c'est fait tu as accès à plusieurs paramètres depuis l'application, dont la mise en place du partage de connexion qui t'intéresse. Citation :Il faut télécharger l'appli "Ma 5G" sur ton téléphone. Ensuite tu lances la détection des antennes à proximités, et pour te trouver dans la liste il faut que tu cherches le code correspondant aux 3 premières lettres de ton nom, suivies de ta date de naissance et de ta date de vaccination, tout attaché.Quand tu t'es trouvé tu cliques sur "associer", le mot de passe par défaut c'est ton numéro de sécurité sociale, et une fois que c'est fait tu as accès à plusieurs paramètres depuis l'application, dont la mise en place du partage de connexion qui t'intéresse.

