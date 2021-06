Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Saisir une corneille posée sur le toit de sa voiture. 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 57 Karma: 57 Dans une rue, un homme souhaite quitter sa place de stationnement mais pas avant d'avoir ôté l'oiseau.



papives Re: Saisir une corneille posée sur le toit de sa voiture. 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5755 Karma: 1918 Squand tu prends dans tes mains une corneille juvénile qui apprend à voler, tu attrape toute la famille sur le dos

