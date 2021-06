Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Donner une chandelle romaine à un très jeune enfant 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12629 Karma: 6270 Au Brésil, un père allume une chandelle romaine et la donne à son jeune fils en lui donnant pour consigne de viser le ciel. Mais je pense que le petit a vu Harry Potter peu de temps avant, et ça lui a donné d'autres idées...







Tags : feu d'artifice, fusée, baguette magique

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:18