Olyer Crash de moto sur l'autoroute

Le motard s'en sort avec des blessures mineures



Le motard s'en sort avec des blessures mineures

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:27

Turbigo

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1464 Karma: 1005

Le code de la route est conçu pour notre sécurité, pas pour faire chier.

Après, ceux qui veulent faire la course arrivent plus vite à la fin. De leur vie.



Contribution le : Aujourd'hui 13:10:04