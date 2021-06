Le foot ça commence ce soir

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12633 Karma: 6275



@LeCromwell a écrit:

Pour @-Flo- t es fier de moi?



Je m'étais pas inscrit en connaissance de cause. Je pensais qu'il s'agissait simplement de pronostiquer le résultat des matches de la Coupe d'Europe.



Je n'avais pas du tout conscience que ça impliquait de s'engager personnellement dans des relations sexuelles filmées. Je me sens un peu piégé, là... Je ne sais pas comment je vais pouvoir justifier ça auprès de ma femme.







[Edit] Bon sinon pour les autres, si vous êtes intéressés, voici comment ça se passe (c'est complètement gratuit) :



- Vous allez sur

- Vous vous créez un compte si vous n'en n'avez pas déjà un

- Vous choisissez qui sera selon vous le vainqueur de l'Euro et le meilleur buteur

- Vous pronostiquez le match de ce soir (vous ferez les autres plus tard, vous pouvez le faire au fur et à mesure avant chaque match)

- Et le plus important , pour rejoindre la ligue Koreus :

Dans le menu général vous cliquez sur "Profil et Ligue"

> Puis "Ajouter une ligue"

> "Rejoindre une ligue"

> Et vous entrez le code NDTMV6V3

- Une fois que vous êtes prêt, vous faites coucou dans



