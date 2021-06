Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer On ne touche pas aux pompiers de Miami 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 729 Karma: 917

Contribution le : Aujourd'hui 22:50:21

carpet_bombing Re: On ne touche pas aux pompiers de Miami 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4356 Karma: 2869 Et dire qu'en France ils se bouffent des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov dans l'indifférence générale

Contribution le : Aujourd'hui 23:16:45

Variel Re: On ne touche pas aux pompiers de Miami 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14119 Karma: 5099 @Setzer Sa femme vient de le virer en plein milieu du match.

Même pas eu le temps de se changer.

Contribution le : Aujourd'hui 23:19:12