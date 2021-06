Options du sujet Imprimer le sujet

jebobola Mashup des Bee Gees et de Scissor Sisters 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 13/05 21:23:22 Post(s): 2 Bonjour, en tombant sur ce clip j'y ai entendu une ressemblance avec cet autre clip, probablement de par la voix stridente. Apparemment personne n'a encore fait de mashup, j'aimerais bien en voir un, si ya un monteur vidéo que ça amuse...











Contribution le : Aujourd'hui 01:03:34