Koreus Un homme s’évanouie pendant sa vaccination contre le Covid 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70590 Karma: 32936 Un homme s’évanouit pendant sa vaccination contre le Covid





Man Passes out Taking Covid Vaccine || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:22:45

pseudobad Re: Un homme s’évanouie pendant sa vaccination contre le Covid 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 24/05/2018 11:43 Post(s): 78 Karma: 54 J'ai ri, puis j'ai réalisé que le mec a une trouille bleu des piqûres, mais il va quand même se faire vacciner. Donc GG à lui!

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:14