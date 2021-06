Je poste trop Inscrit: 16/05/2006 22:25 Post(s): 11851 Karma: 2397



Campagne de sensibilisation danoise pour le port du casque





Danish Road Safety Council / Helmet has always been a good idea



Ce n'est pas le port du casque qui devrait être obligatoire mais une bonne infrastructure cyclable.



Car un casque n'empêche pas un accident.



Quand un pays encourage le port du casque pour les cyclistes.

J'ai vraiment l'impression d'entendre :

"Démerdez-vous, et bonne chance ! Nous on ne fera rien pour vous."





