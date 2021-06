Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ [MaseBrothers] Hollywood Masebro Night 2

VHS - S03E02 - Hollywood Masebro Night



Le groupe Masebrothers, se spécialisant dans la série des films fauchés des années 80/90, à sorti une vidéo parodiant le recueil de téléfilms "Hollywood Night" de 2eme soirée de TF1 dans les années 90. Je dois avouer que le travail sur les cascades et sur l'image est vraiment surprenant pour une chaine Youtube si peu visité.



Attention : L'humour est complètement au niveau de la ceinture (seins en plastiques en gros plan).

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:01