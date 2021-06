Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44277 Karma: 20864 Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices sur le corps nage au large des îles Neptune, en Afrique du Sud.





Great White Shark Neptune Islands South Australia 4K

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:01

Turbigo Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices 0 #5

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1483 Karma: 1013 Au départ j'aurais pensé à des orques, mais les stries alignées font hélas plus penser à un filet de pêche

Contribution le : Aujourd'hui 15:23:29