Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Quand je pense que j'avais peur des piranhas... 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 576 Karma: 885 Lui il ne te laisse même pas les os... :'(

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:55

-Flo- Re: Naissance à haut risque d'un aï 0 #2

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12643 Karma: 6285 Ah, c’est pour ça qu’ils sont si zen ! Ils ont épuisé tout leur stock d’adrénaline dans les premières secondes de leur vie !

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:32