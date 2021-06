Un cameraman (Hao Xiaoyang) bat des sprinteurs au 100m

Je viens d'arriver Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 47 Karma: 61







See cameraman, with devices weighing over 4kg, steal the race during campus dash



Cela m'a fait penser au film des charlots "Les fous du stade" lors de la scéne de la course avec le photographe



Scène surréaliste en Chine : Hao Xiaoyang , étudiant en dernière année et caméraman de la course, s'est montré plus performant que des jeunes sprinters lors d'une course étudiante de l'université de Datong, dans la province de Shanxi en Chine.

