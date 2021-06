Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Petit logiciel de chiffrement - Fait maison 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1029 Karma: 477



J'ai planché sur un petit logiciel de chiffrement pour mon fichier texte qui contient tous mes mots de passe.



Je vous partage l'

Si vous êtes intéressé par le code je ne le donne qu'en MP.







Pour l'installation, il est préférable d'utiliser install.bat .



Le logiciel permet aussi de chiffrer une saisie manuelle dans l'entrée Texte .

Il ne transmet aucune information via Internet, Bluetooth, Radio, Minitel, Téléphone, ... Salut !J'ai planché sur un petit logiciel de chiffrement pour mon fichier texte qui contient tous mes mots de passe.Je vous partage l' exécutable windows Si vous êtes intéressé par le code je ne le donne qu'en MP.Pour l'installation, il est préférable d'utiliser 7-zip et ensuite de lancer le fichier batchLe logiciel permet aussi de chiffrer une saisie manuelle dans l'entréeIl ne transmet aucune information via Internet, Bluetooth, Radio, Minitel, Téléphone, ...

Contribution le : Aujourd'hui 22:21:22