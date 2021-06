Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 L'accent français en anglais, c'est pas toujours sexy... 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1384 Karma: 3679 Les anglais trouvent que notre accent français est sexy. Mais c'est pas toujours vrai !





When the FRENCH ACCENT isn't SEXY

Contribution le : Aujourd'hui 22:33:34