Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Ils escaladent la gouttière d'une immeuble pour sauver 3 enfants d'un incendie 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12651 Karma: 6292







Plus d'infos : Dans la ville de Kostroma en Russie, 3 enfants, dont l'aîné est âgé de 10 ans, ont été laissés seuls chez eux et ont accidentellement mis le feu au canapé en jouant avec un briquet. L'incendie s'est propagé rapidement, et ce sont des voisins qui leur ont sauvé la vie en escaladant une gouttière pour les extraire un à un de l'appartement par une fenêtre.Plus d'infos : https://thenewsglory.com/a-resident-of-kostroma-told-about-the-rescue-of-children-from-an-apartment-on-fire/

Contribution le : Aujourd'hui 01:21:30