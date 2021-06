Options du sujet Imprimer le sujet

Une belette essaie de noyer un goéland.

Exotope

En Floride, une belette s'en prend sauvagement à un goéland et tente de le noyer.





Meph974

Je trouve ca fou que les animaux comprennent au final que mettre la tête de quelqu'un sous l'eau puisse le noyer.

Ont il une notion d'anatomie, genre c'est par la qu'on respire, qu'on respire déjà et tout...

Ont il une notion d'anatomie, genre c'est par la qu'on respire, qu'on respire déjà et tout...

