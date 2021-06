Options du sujet Imprimer le sujet

Une partie du plafond se détache et tombe sur une famille. (aucun blessé)

Je viens d'arriver Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 75 Karma: 82 Au Vietnam, dans la province de Ninh Bình, une famille échappe à de sérieuses blessures après qu'une partie du plafond s'est écroulée.





Family Narrowly Missed by Falling Ceiling || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:51