Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Didier bourdon sort un album solo 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4884 Karma: 5452

Didier Bourdon - Pourquoi tu te mets à la chanson ? (Clip officiel)



Didier Bourdon - Pourquoi tu te mets à la chanson ? (Clip officiel)

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:01

bidoop Re: Didier bourdon sort un album solo 0 #2

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1213 Karma: 599 ..Alors que Mano Solo sortait des albums qui fichaient le bourdon..

Contribution le : Aujourd'hui 19:49:14