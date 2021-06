Options du sujet Imprimer le sujet

Plantes NSFW - Stratégie attrape touristes en Espagne

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 598 Karma: 903 Ou comment les magasins de La Rambla à Barcelone ou sur la Costa Brava essaient d'attirer les touristes avec des « graines grossières »

qui se transforment en fruits ressemblants aux organes génitaux masculins et féminins.

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:58

Loom- Re: Plantes NSFW - Stratégie attrape touristes en Espagne

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7044 Karma: 2981 Costa Brava en plus j'y vais tout les ans , d'ailleurs j'y retourne au mois d'août peut être que je verrais ça là-bas .

Contribution le : Aujourd'hui 20:57:18

THSSS Re: Plantes NSFW - Stratégie attrape touristes en Espagne

@Loom-

Tu pourrais tu me ramener un sachet de "Titty Melon" stp ? :S

C'est pour une étude scientifique...

Contribution le : Aujourd'hui 21:05:43