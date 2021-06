Match historique de rugby pour l'accession au top 14

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 741 Karma: 952



Le résumé de l'Access Match TOP 14 : Biarritz / Bayonne. Biarritz qui a finit second de PRO D2 jouait contre l'avant dernier de TOP 14. Le vainqueur jouait en TOP 14 l'année prochaine. Historique car c'est un derby que beaucoup de monde attendait mais surtout et c'est assez rare pour le souligner, le match s'est fini au tir au but suite à un résultat nul après les prolongations.

Aujourd'hui 01:02:26