Ouverture d'une bouteille de vin Château Petrus de 1961 à 12000 $ TTC (8200€) 😁

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4507 Karma: 3052







Mi-épaule : niveau à risque important, mais acceptable pour des bouteilles de collection de 40 ans et plus. Faiblesse probable du bouchon.



Ce qui explique cette méthode, mais j'ai un doute sur la possible dégradation du vins quand on applique le fer vif sur la bouteille... Le niveau des bouteilles de bordeaux et de bourgogneMi-épaule : niveau à risque important, mais acceptable pour des bouteilles de collection de 40 ans et plus.Ce qui explique cette méthode, mais j'ai un doute sur la possible dégradation du vins quand on applique le fer vif sur la bouteille...

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:31