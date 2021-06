Djokovic fait d'un petit garçon le plus heureux du monde en lui offrant sa raquette

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12662 Karma: 6316







Djokovic gives his tennis racquet to a excited little boy



Djokovic explique ensuite en conférence de presse pourquoi il l'a donnée à ce garçon en particulier :





